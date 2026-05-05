El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Bedoya, encendió este martes las alertas sobre el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, sobre el que el Gobierno radicó el pasado lunes ante el Congreso un mensaje de insistencia para dinamizar su trámite.

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“El país necesita una Jurisdicción Agraria en la que sean los jueces de la República los que tomen las decisiones y no una entidad del Ejecutivo como lo pretende el Gobierno en el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria”, advirtió el dirigente gremial en sus redes sociales.

Añadió al respecto Bedoya que “desde el sector agropecuario le hacemos un llamado al Congreso de la República para que se proteja el debido proceso y las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos”.

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El pasado lunes, el Gobierno radicó la insistencia al mensaje de urgencia del proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria. En este sentido, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que “el objetivo es avanzar en su discusión y lograr una decisión de fondo dentro de los tiempos legislativos disponibles. El Congreso cuenta con una ventana limitada para tramitar los debates pendientes antes del cierre del periodo legislativo el próximo 20 de junio. De no lograrse, el proyecto podría ser archivado, obligando a iniciar nuevamente todo el trámite”.

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Y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, advirtió: “No podemos ahogarnos en la orilla. El proyecto está consensuado en más del 95 % de sus 78 artículos, y el Gobierno ha garantizado control judicial a todas las decisiones administrativas. Con la aprobación del acto legislativo y la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, solo falta la puntada final: la ley ordinaria”.