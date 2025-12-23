El Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante el uso de drones para aspersión de glifosato, según confirmó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en entrevista con Mañanas Blu. La estrategia será de tipo terrestre, focalizada y con estrictos controles ambientales y de seguridad.

Según explicó el funcionario, los primeros territorios donde se implementará esta modalidad se encuentran en el departamento del Cauca, “hay predeterminados 17”, luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara por unanimidad la aspersión terrestre. La decisión final aún requiere la revisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Asimismo, si se concede el visto bueno, las operaciones podrían comenzar la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, con la supervisión de Ejército y Policía, debido a que estas actividades requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en el terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”.

A su vez, el ministro aclaró que esta no es una aspersión aérea tradicional con avionetas. Los drones operarán a baja altura y bajo control visual desde tierra, lo que los clasifica técnicamente como aspersión terrestre y dijo que “no es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”.

Esta estrategia complementará otros programas de lucha contra los cultivos ilícitos, sin reemplazar la sustitución voluntaria. Además, se enfocará únicamente en zonas donde campesinos son presionados por estructuras criminales para sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”.