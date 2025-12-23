Momentos de dolor y profunda consternación viven hoy dos niños que perdieron a sus padres en un lamentable y trágico accidente de tránsito en la vía Buga–Buenaventura.

La pareja estaba en un vehículo particular en el que se movilizaba con sus dos hijos, cuando estaban en un tramo congestionado por lo que tuvieron que avanzar de manera lenta y quedaron detrás de un camión. En ese momento fueron embistidos por otro carro de carga pesada, que aparentemente se quedó sin frenos, y quedaron en medio de las dos tractomulas. Debido al duro impacto y como el vehículo quedó totalmente aplastado,Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, como fue identificada la pareja de esposos, fallecieron en el lugar.

Sin embargo, de manera casi que milagrosa sus dos hijos se salvaron de morir en este grave siniestro vial. Uno de ellos se había bajado minutos antes del vehículo porque debía orinar, por lo que se ubicó a un costado de la vía. Adentro quedaron sus padres y su hermano.

Por otro lado, en una grabación que circula en redes sociales, y que EL HERALDO se abstiene de publicar por respeto a la familia del menor, se logra apreciera el momento en el que la pareja graba a su hijo mayor mientras se encontraba a la orilla de la vía. Entre risas y manera de broma le dijeron: “Chao, Julio, chao”.En ese momento la tractomula embiste su vehículo por detrás y se escuchan gritos de auxilio de testigos que pedían ayuda para sacar tanto a la pareja como al menor que se encontraban atrapados entre las latas.

Lastimosamente la pareja murió de manera inmediata por el impacto del golpe, pero milagrosamente su otro hijo que se encontraba en el carro fue salvado y trasladado a un centro asistencial dondese recupera de manera satisfactoria.

La pareja, propietaria de un granero llamado ‘Judas’, residía en la zona de Bella Vista. El lamentable suceso ocurrió mientras los padres grababan a su hijo pequeño, al descender del vehículo, se produjo la tragedia que interrumpió de manera abrupta la grabación.

Actualmente, el menor se encuentra bajo acompañamiento psicológico, tras la dolorosa pérdida de sus progenitores.

