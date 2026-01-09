Con la revelación de variación anual del IPC por parte del Dane, se puede conocer cuáles son las ciudades más baratas para vivir en Colombia. Cinco de estas están en la región Caribe.

Empezamos con Barranquilla, que no está entre las más baratas, pero sí presentó una variación por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 5,10 %. La capital del Atlántico presentó una variación de 5,07 %.

En lo que refiere a las ciudades capitales de la Costa Atlántica, Cartagena presentó una variación anual del IPC de 4,80 %. Está seguida de Sincelejo, con un porcentaje de 4,15, luego Riohacha con 4,06 %.

El ítem revelado por el Dane dejó a Montería como la tercera ciudad capital más barata para vivir según la variación del IPC, con un 3,92 %. El segundo puesto es para Santa Marta, con 3,64 %.

Pero la ciudad capital con menor variación del IPC anual fue Valledupar, capital del Cesar, con un 3,49 % en aumento de precios.

En cuanto a las ciudades que más tuvieron aumento de precios en 2025 están Bucaramanga (5,78 %), Pereira (5,77 %), Bogotá (5,41 %) y Popayán (5,25 %).

El IPC es la herramienta con la que el Dane mide la variación de precios de bienes y servicios que hacen parte del consumo cotidiano de los hogares, a partir de la canasta familiar.

La canasta familiar se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, ENPH, actualizada cada diez años. En ese sentido, el IPC es un referente clave para la economía en 2026.