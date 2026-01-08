Este jueves el Dane divulgó el índice de inflación de 2025 que quedó en 5,1 %, esta cifra resulta importante, entre otras cosas, para el sector vivienda pues establece el máximo incremento que pueden tener los arriendos en el país.

Así las cosas, los arriendos de vivienda urbana en Colombia podrán ajustarse hasta en un 5,10 % para 2026. Este incremento, establecido por la Ley 820 de 2003, aplica al momento de la renovación del contrato y representa una proporción equivalente al 100 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025.

“Por ejemplo, un arrendamiento firmado en febrero de 2025 con un canon mensual de $1.000.000 podrá incrementarse en $51.000 a partir de febrero de 2026, alcanzando un total de $1.051.000. Este ajuste es ligeramente menor al registrado el año anterior y se alinea con las proyecciones económicas más recientes”, explicó la Lonja de Barranquilla.

Ahora, el arrendador deberá informar por escrito al arrendatario sobre el alza y su fecha de aplicación mediante el mecanismo de notificación personal establecido en el contrato. “Si no se cumple con este requisito, el incremento será inoponible al arrendatario”.

En el caso de los contratos de inmuebles con destinos no residenciales, los ajustes de canon se rigen exclusivamente por lo estipulado en el contrato, lo que puede diferir de la inflación del año anterior, en otras palabras, el 5,1 % no entraría a regir en estos casos.

Pero existe una excepción a esta regla estipulada por la ley colombiana, para contratos de arrendamiento de vivienda suscritos con anterioridad al 10 de julio de 2003. El canon de arrendamiento para estos contratos podrá incrementarse hasta el 3,0%, equivale a la inflación meta definida por el Banco de la República, siempre y cuando no exceda el 1% del valor comercial.

“Este incremento es una oportunidad para revisar y actualizar los contratos de arrendamiento de acuerdo con las normativas vigentes. Asimismo, se recomienda a las partes involucradas en las relaciones contractuales contar con asesoría profesional para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y evitar conflictos”, manifestó la Lonja.

De acuerdo con cifras del Dane, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, tuvo unavariación mensual para diciembre de 2025 alcanzando 0,27 %, por debajo del 0,46 % que se reportaba hace un año, lo que deja las cifras anuales para 2025 en 5,1 %, ligeramente por debajo del 5,2 % con que se cerró el 2024.

“La última variación anual inferior a la observada al finalizar el 2025, se presentó en 2020 cuando alcanzó 1,6 %”, recordó Piedad Urdinola, directora de la entidad.