Miles de conductores pagan de más o caen en estafas por desconocer cómo funciona realmente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Aunque abundan los mensajes con “ofertas especiales”, la verdad es que el SOAT tiene un precio regulado y depende exclusivamente de las características del vehículo.

Tiene que tener conocimiento de cómo se calcula y así le permite pagar lo justo y comprarlo de forma segura.

¿Quién define el precio del SOAT?

El valor del SOAT no lo fijan las aseguradoras ni los intermediarios. Está determinado por la Superintendencia Financiera y se calcula a partir de dos datos que aparecen en la tarjeta de propiedad. Es decir con información del tipo de vehículo y año o modelo exacto. Con esta información se asigna una tarifa máxima obligatoria para cada categoría.

Así puede simular cuánto debe pagar por su SOAT en 2026

Existe un simulador oficial que permite conocer el precio autorizado para 2026. Solo debe:

Ingresar al portal web de la Superintendencia Financiera

Elegir la clase de vehículo

Registrar el modelo tal como figura en los documentos

El sistema arroja automáticamente el valor que corresponde pagar.

No existen tarifas especiales ni descuentos legales.

El ajuste para este año se aplicó según el nivel de riesgo de cada tipo de vehículo:

Las categorías con mayor accidentalidad tuvieron un aumento del 5,17 %, calculado con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT).

El resto de vehículos tuvo un incremento menor del 0,38 %. En la práctica, quienes más se accidentan pagan una prima más alta.

Esto es lo que realmente cubre el SOAT

Este seguro no protege el vehículo ni los daños materiales. Su función es garantizar atención a las personas involucradas en un siniestro vial, incluyendo:

Servicios médicos

Incapacidades

Gastos funerarios

La cobertura aplica sin importar quién tuvo la culpa

¿Cómo reconocer una estafa de SOAT?

Las autoridades han detectado patrones repetidos en los fraudes más comunes:

Mensajes con supuestas promociones por WhatsApp o redes sociales

Promesas de “descuento por tiempo limitado”

Pagos solicitados a cuentas personales

Enlaces de recaudo no verificados

La única forma segura de comprar el SOAT es a través de aseguradoras e intermediarios autorizados por la Superintendencia Financiera.