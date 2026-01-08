La vicepresidenta Francia Márquez saludó el diálogo de este miércoles entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, por llamada telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas de Nicolás Maduro.

“Saludo con beneplácito que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump hayan tenido un diálogo inicial a través de una llamada, que la diplomacia permita seguir teniendo puentes de diálogo entre los dos gobiernos”, escribió en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que con reconocimiento y respeto “se puede construir en medio de las diferencias”, así como con diálogos “se siguen construyendo caminos de dignidad”.

¿De qué hablaron Petro y Trump?

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

“Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó “la incomunicación con el gobierno de Trump” desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

“Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos”, dijo.

Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: “Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo”, donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos narcotraficante.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y han muerto más de un centenar de tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE. UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.