En medio del inicio del Foro de Alto Nivel Celac-África, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Ágora, en la capital del país, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina hizo un llamado a sentar las bases de un nuevo capítulo de cooperación entre el Sur Global, abordando temas esenciales para el desarrollo, como el cuidado de la vida, paz con la naturaleza y la biodiversidad, transición energética, cambio climático y mecanismos de financiamiento; así como soberanía alimentaria y derecho de los pueblos a sistemas alimentarios más justos y sostenibles; y fortalecimiento de los sistemas de salud y soberanía sanitaria, y equidad digital.

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“Se debe apuntar a construir mecanismos concretos de cooperación, compartir conocimiento, fortalecer las instituciones y abrir caminos para que las comunidades, las universidades, las empresas y las organizaciones sociales puedan trabajar juntas. Esta agenda demuestra el espíritu de la cooperación Sur–Sur. Una cooperación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo, en el intercambio de conocimientos, y en la convicción de que nuestros pueblos pueden construir soluciones juntos. La cooperación entre nuestros pueblos es una oportunidad histórica para abrir nuevos caminos en la relación entre África, América Latina y el Caribe”, expuso la funcionaria.

Durante la presidencia pro témpore que ostenta Colombia de la Celac y que se llevará a cabo hasta este sábado, indicó Márquez que se tiene una agenda estratégica orientada a consolidar la reconexión birregional a partir de cuatro pilares fundamentales: cooperación Sur–Sur para el desarrollo birregional; reparación histórica y justicia étnico–racial; comercio e inversión; y política exterior y articulación multilateral.

“África, América Latina y el Caribe comparten enormes riquezas naturales, culturales y humanas, pero también desafíos estructurales en materia de desigualdad, cambio climático y acceso a financiamiento para el desarrollo. Además, el diálogo birregional debe partir de una mirada desde la historia, teniendo en cuenta que, durante siglos, el sistema ha sido excluyente y ha afianzado las desigualdades”, manifestó Márquez Mina.

Y agregó: “Sé que a nuestros hermanos y hermanas que hoy llegan a Colombia les costó horas y horas de trayecto. El colonialismo hizo su tarea y nos puso a que no tuviéramos formas de conectarnos y comunicarnos de manera directa. Nuestra propuesta es que esas rutas que un día fueron rutas para traficar y comerciar seres humanos, hoy se vuelvan rutas de libertad para dignificar la vida de nuestros pueblos”.

E indicó que al Foro fueron invitados los presidentes del Puerto de Tema, en Ghana, y de Cartagena, con el objetivo de concretar una ruta de conexión marítima directa “que nos permita comerciar esperanzas y oportunidades para nuestros pueblos”. Igualmente, hacen presencia entidades aéreas de varios países y aerolíneas como Ethiopian Airlines y AirPeace, de Nigeria, entre otras, para buscar de manera concreta rutas de conexión aérea directas. “Nos hicieron creer que estamos muy lejos y en realidad estamos muy cerca. África no es un país como nos hicieron creer, es un continente de 55 países. El Sur Global, junto, puede ofrecerle soluciones al mundo y la humanidad está esperando eso de nosotros”, agregó.

El Foro concluye este sábado 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.