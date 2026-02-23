BOGOTÁ. El Gobierno anunció este lunes desde la Casa de Nariño el Foro de Alto Nivel Celac–África, con el fin de “fortalecer la articulación política, económica y cultural entre América Latina, el Caribe y el continente africano”.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá en dos momentos complementarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2026.

La vicepresidenta Francia Márquez indicó que el evento “apunta a consolidar consensos y complementar el diálogo formal entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana”.

Añadió en este sentido que ambas regiones, en conjunto, representan a más de 2 mil millones de personas.

“El foro representa un punto de consolidación y un paso concreto hacia la institucionalización del diálogo birregional, así como la creación de mecanismos sostenibles de cooperación política, económica, académica y cultural”, explicó la funcionaria.

A su vez, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio explicó que el foro tendrá un alcance político relevante en áreas como comercio, integración productiva, transición energética, justicia climática e intercambios Sur-Sur.

Igualmente, destacó su enfoque en soberanía alimentaria, salud, ciencia y tecnología, así como en agendas de reparación histórica, dignidad, igualdad de género, juventud y desarrollo humano.