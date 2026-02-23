Se acercan las elecciones legislativas agendadas para el próximo domingo 8 de marzo y ya los jurados de votación fueron escogidos por la Registraduría Nacional, de hecho, ya están en capacitación, sin embargo, a la par del surgimiento de cuestionamientos sobre el software encargo de los escrutinios también ha crecido otra polémica: la de los jurados que no cuentan con las capacidades para ejercer dicha función.

Y es que ya han salido varios ciudadanos reclamándole a Hernán Penagos, registrador nacional, de su escogencia como jurados siendo invidentes. Ya son al menos dos los casos que se registran en el país.

A través de un video que se ha sido ampliamente compartido en redes sociales dos amigos invidentes denunciaron de manera pública que les llegó al notificación de que eran jurados, por lo que de inmediato iniciaron los trámites para que los exoneraran, pero se toparon con otra sorpresa.

“Que tenemos que buscar uno más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero en nuestro caso somos ciegos totales”, menciona Juan David Pérez, jugador de fútbol 5 para invidentes y uno de los afectados.

Luego del incidente, la Registraduría se pronunció pidiendo disculpas por el inconveniente y aseguraron que este proceso de escogencia se hace de manera aleatoria por lo que datos como si un ciudadano tiene algún tipo de discapacidad no se pueden ver en los listados que les facilitan empresas, movimientos políticos e instituciones.

La entidad también procedió a exonerarlos sin ponerles más trabas, por lo que ahora estos dos ciudadanos podrán votar sin necesidad de ejercer como jurados de votación.

Registraduría realizará auditoría internacional a software para las elecciones

Con el objetivo de reforzar la transparencia del proceso electoral en este año 2026 y atender las denuncias sobre posibles irregularidades desde el Gobierno, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se realizará una auditoría a los softwares que se emplearán en las próximas elecciones.

Esta revisión será realizada por una firma internacional, encargada de supervisar el preconteo, los escrutinios y la transmisión de resultados de las elecciones legislativas, consultas internas de partidos y comicios presidenciales.

“La Registraduría Nacional cuenta con auditoría internacional a los software y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados para estas elecciones de Congreso de la República, consulta de partidos, primera y eventual segunda vuelta presidencial, que están siendo verificados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), de amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina”.

Asimismo, añadió que “esta iniciativa, ejecutada desde el inicio de este año, tiene como objeto garantizar la transparencia, la integridad técnica y confianza en el proceso electoral para las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo de 2026”.

Por otro lado, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que CAPEL ha acompañado numerosos procesos electorales en América Latina y cumple con todos los estándares de seguridad y calidad exigidos por la normativa vigente.

“Queremos resaltar como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, manifestó.

Asimismo, Penagos anunció que el miércoles 25 de febrero se presentará el código fuente del software, en un acto que contará con la participación de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.

Finalmente, la Registraduría destacó que CAPEL posee una amplia experiencia regional en fortalecimiento democrático y procesos electorales, “lo que aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso”.

IIDH/CAPEL, programa especializado creado en 1983, asesora técnicamente en materia electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y “actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales)”.