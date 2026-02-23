La Procuraduría General de la Nación dio este lunes un espaldarazo a lo viene haciendo el registrador, Hernán Penagos, en lo concerniente al proceso electoral que se avecina en marzo, mayo y posiblemente en junio.

Gregorio Eljach, procurador general, durante un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, indicó que “no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el Registrador Nacional”.

Estas declaraciones surgen luego de advertencias de un posible fraude durante las próximas jornadas electorales en las que se elegirán congresistas y presidente.

El procurador señaló que el Ministerio Público, a través de dos procuradurías delegadas, una técnica y otra jurídica, ha hecho “seguimiento permanente” al calendario electoral desde su inicio, al tiempo que confirmó la presencia del ente de control en la jornada organizada por la Registraduría Nacional el próximo 25 de febrero, en la que se presentarán de manera detallada los componentes tecnológicos del proceso electoral.

“El Registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, precisó Eljach Pacheco durante la reunión en Bogotá con el Consejo Gremial, que agrupa 34 gremios de la producción nacional, en el que socializó la estrategia Paz Electoral.

En ese sentido, resaltó el acompañamiento que la estrategia Paz Electoral, promovida por el órgano de control, ha recibido de los gremios de la producción, la Iglesia católica, los personeros, los notarios, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Red PRO y las cámaras de comercio, entre otros sectores.

Asimismo, adelantó que el proceso de expedición y digitalización de los formularios E14 “estará vigilado no solo por la Procuraduría, sino también por veedurías internacionales, testigos de los partidos en las mesas y medios de comunicación”.

Frente a las inquietudes sobre el desarrollo de las elecciones en las fechas establecidas, el jefe del Ministerio Público sostuvo que no tiene “motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando el registrador nacional con todo esmero y pulcritud”.

Y resaltó: “Venimos adelantando esta invitación para llevar por todo el país el blindaje del proceso electoral, de manera que cada persona haga uso de su libertad para elegir”.