El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá le ordenó este lunes al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse en 48 horas de los señalamientos que hizo contra el exministro Luis Felipe Henao en la red social de X el pasado 11 de diciembre.

El fallo amparó los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del ex titular de la cartera de Vivienda.

La rectificación debe hacerse “respecto de los juicios en los que se refiere a él como ‘bandido, cómplice, lavaperros’, ‘aumento patrimonial ilegal’, ‘insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñoño Hernández’, ‘recibir comisiones en Puerto Vallarta, México por parte de Carlos Jacks’”.

La retractación deberá hacerla también a través de su cuenta de X.

La pelea entre ambos surgió cuando la ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, denunció supuestas irregularidades en la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) durante la administración de Carlos Carrillo.

Por lo que Henao dijo que desde el Gobierno estaban buscando a un nuevo Olmedo López -ex director de la Ungrd salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad-: “Se ve claramente el desespero de conseguir un nuevo Olmedo para financiar irregularmente campañas y que imputados por corrupción como Benedetti y Quintero lo ataquen, solo habla bien de su gestión” (sic), indicó Henao.

Por lo que el jefe de la cartera política le respondió: “Me cansé de ti, un lavaperros del grupo AVAL, que cuando conocí vivía en un apartamento de 200 metros cuadrados y que luego de tu paso por el ministerio de Vivienda andas con propiedades en Madrid y en otros lados” (sic).

Henao le replicó: “Póngase al día con los colombianos en dar explicaciones sobre sus numerosas actividades lejanas de la ética y la honestidad. Espero marche bien su proceso de desintoxicación, porque tengo, como mucha gente, mis dudas; saltan a la vista secuelas que seguramente lo acompañarán por siempre” (sic).