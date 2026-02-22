Son varios los artistas que siguen mostrando su lado más solidario ante los damnificados que dejaron los dos frentes fríos que se generaron a inicio de año en la costa Caribe, especialmente en Córdoba, el departamento más afectado.

Este departamento recibió al equipo de trabajo del artista vallenato Rafa Pérez a través de ‘Conexión’, la nueva plataforma social creada con el propósito de desarrollar obras comunitarias y fortalecer el acercamiento con el intérprete de ‘si no me falla el corazón’, uno de los temas vallenatos más sonados del 2025.

En esta oportunidad, la jornada estuvo enfocada en la entrega de ayudas humanitarias a familias damnificadas. Durante la actividad se distribuyeron mercados y elementos de primera necesidad, brindando apoyo y alivio a quienes atraviesan momentos difíciles.

Córdoba ha sido un territorio que históricamente ha demostrado cariño y respaldo al artista, y a través de esta iniciativa se busca retribuir ese apoyo con acciones que impacten de manera positiva y directa. ‘Conexión’ nace como un puente entre Rafa Pérez y su gente, promoviendo espacios de cercanía, solidaridad y compromiso social.

Cortesía El equipo ‘Conexión’ de Rafa Pérez llegó al departamento de Córdoba.

“Hoy estoy aquí para abrazarlos con mi corazón y decirles: gracias por tanto”, expresó Rafa Pérez, enviando un mensaje de gratitud y cercanía al pueblo cordobés.