Con ese sentimiento de hermandad el maestro Willie Colón y el artista vallenato, Jorge Celedón hicieron historia en Estados Unidos, donde compartieron escenario en el año 2025 en las ciudades de Miami y Dallas, registrando dos importantes sold out.

El público latino que llenó los escenarios de Hard Rock de Miami y The Pasión Toyota Music Factory en Dallas vivieron en el mes de noviembre los históricos conciertos de Colón y Celedón.

La emotividad estuvo en su furor con las canciones Gitana, Sin poderte hablar, Amor verdadero con Willie y Ay hombe, Parranda en El Cafetal con Jorgito, entre otros temas de grata recordación.

Al final de cuatro horas de concierto, Willie Colón y Jorge Celedón se reunieron en el camerino para estrechar ese abrazo de hermandad y triunfo, posando para la foto histórica con la pancarta de sold out.

“Me llena de nostalgia enterarme de la triste partida del maestro Willie Colón. Compartir escenario con él fue más que un honor profesional; fue descubrir su grandeza humana, su sencillez y ese buen corazón que puso en cada nota de su trombón”, expresó muy conmovido Jorge Celedón.

La partida de Willie Colón deja un vacío inmenso, pero su última gran gesta en escenarios estadounidenses junto a Celedón queda como el recordatorio perfecto de que su música no conocía géneros ni fronteras, solo la verdad del sentimiento latino.