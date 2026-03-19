El Gobierno nacional anunció el inicio de procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio en el país, luego de detectar múltiples incumplimientos laborales, técnicos y en la aplicación de la reducción en los precios del combustible.

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De acuerdo con el informe del Ministerio de Minas y Energía, se realizaron 86 visitas de verificación en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Tumaco, con el objetivo de revisar las condiciones de operación de las estaciones de servicio.

Como resultado de estas inspecciones, más del 75% de las estaciones visitadas presentaron algún tipo de riesgo o incumplimiento laboral, técnico u operativo. Además, se evidenció que más del 20% no aplicó la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, medida establecida por el Gobierno desde el 1 de febrero de 2026 mediante la Circular 40006.

Ante estos hallazgos, el ministerio indicó que los procesos administrativos buscarán sancionar posibles fallas en obligaciones técnicas, operativas, ambientales y de seguridad, con el fin de garantizar condiciones adecuadas tanto para trabajadores como para usuarios.

En coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio, también se realizaron 25 visitas adicionales en municipios como Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada, donde se confirmó el incumplimiento en la reducción del precio del combustible en varias estaciones.

Los casos detectados serán trasladados a la Superintendencia, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes e imponer las sanciones y multas previstas en la normativa vigente.