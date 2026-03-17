Al convertirse en padre o madre, los colombianos adquieren una serie de responsabilidades para garantizar el desarrollo integral de sus hijos durante sus etapas de infancia y adolescencia.

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La Ley 1098, que contiene el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante.

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”, dice el artículo 24.

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En ese sentido, todo menor de edad debe estar bajo custodia de un adulto responsable que le garantice todos los recursos que necesita para su adecuado desarrollo.

Sin embargo, la ley contempla también los casos en que una persona mayor de edad, es decir, de 18 años en adelante, aún requiera sustento de sus padres.

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La Corte Constitucional, en su sentencia T-854/12, indica que hay ciertos “beneficios”, como la cuota alimentaria, que los padres deben conceder a sus hijos mayores de edad hasta los 25 años.

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El alto tribunal aclara que, por regla general, la cuota alimentaria se le exige a los padres y madres hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18 años.

Pero esta obligación no pierde vigencia si el hijo, siendo mayor de edad, se encuentre incapacitado para subsistir de su trabajo por la existencia de impedimento físico o mental.

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Asimismo, la ley colombiana ha reconocido la obligación a favor de los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando, siempre y cuando no exista prueba que demuestre que sobreviven por su propia cuenta.

Solamente deberán responder económicamente por los hijos que superan los 25 años cuando están estudiando, hasta que terminen su preparación educativa, siempre dependiendo de la especificidad del caso.