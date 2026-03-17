Hay una herramienta en Colombia legal diseñada para hacer cumplir las obligaciones económicas relacionadas con la manutención.

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Se trata del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), creado mediante la Ley 2097 de 2021.

Este sistema permite identificar a quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria y activar medidas que buscan garantizar el derecho de quienes dependen de estos recursos.

Este sistema permite identificar a quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria y activar medidas que buscan garantizar el derecho de quienes dependen de estos recursos.

¿Quiénes pueden ser incluidos en el REDAM?

La norma establece que una persona puede ser reportada cuando acumula tres o más cuotas alimentarias sin pagar, ya sean consecutivas o no. Eso sí, la obligación debe estar previamente definida a través de un documento legal válido, como: sentencia judicial en firme, acta de conciliación y título ejecutivo.

Sin este respaldo, no es posible solicitar la inscripción en el registro.

El REDAM impulsa el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, velando por el bienestar de quienes dependen de ellas. Una forma de promover la responsabilidad y la protección familiar.#REDAM #GobiernoDigital #Responsabilidad #EstadoDigital pic.twitter.com/80euImn8Yb — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) March 3, 2026

¿Cómo solicitar la inscripción de un deudor en el REDAM?

El proceso para reportar a un deudor en el REDAM puede iniciarlo directamente el acreedor, sin necesidad de abogado. Estos son los pasos:

Presentar la solicitud ante una autoridad competente, como jueces de familia, comisarías o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La entidad recibe la petición y comienza el trámite correspondiente.

Se revisa que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.

Si procede, se ordena la inscripción en el sistema dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Se notifica tanto al deudor como al acreedor sobre la decisión.

El deudor tiene un periodo para ejercer su derecho de defensa antes de la inscripción definitiva.

Asimismo, debe tener en cuenta que el incumplimiento debe ser de al menos tres cuotas. La solicitud no requiere intermediarios ni abogados y, la decisión puede ser impugnada mediante recurso de reposición.