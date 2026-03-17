El presidente Gustavo Petro denunció el pasado lunes, en medio del consejo de ministros, que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba “tirada desde un avión” cerca de la frontera con ese país.

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“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el mandatario.

Asimismo, señaló sobre el hallazgo de una bomba, que “van muchos estallidos” y dijo que pronto hará pública “una grabación” que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.

Ante la denuncia del jefe de Estado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que las declaraciones no son ciertas y que sus fuerzas militares sí han bombardeado “escondites” de los narcotraficantes pero no en territorio colombiano.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, dijo el mandatario ecuatoriano, a través de su cuenta de X.

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Asimismo, el presidente ecuatoriano manifestó que: “Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional”.

Sobre el narcoterrorismo, Noboa enfatizó que su país lo ha combatido desde “el primer día”, tanto en las calles como en la función judicial.