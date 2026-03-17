El Gobierno anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas para estudios de maestría y doctorado, tanto en el país como en el exterior.

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El programa, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca fortalecer la formación académica avanzada y ampliar el acceso a la educación superior.

La iniciativa, denominada “Becas para el cambio”, cuenta con un presupuesto de 368.000 millones de pesos y estará disponible hasta el 20 de abril.

#Educación 👨‍🏫El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió una nueva convocatoria que ofrece apoyos económicos a profesionales colombianos interesados en cursar estudios de maestría y doctorado. ✅🎓



Los detalles📲https://t.co/84BpmOAFQ4 pic.twitter.com/xTonJr17Q5 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) March 17, 2026

¿Cuántas becas entregará el Ministerio de Ciencia?

En esta primera convocatoria se otorgarán 830 apoyos dirigidos a profesionales interesados en continuar su formación. A diferencia de esquemas anteriores, el programa está diseñado como becas completas, no como créditos.

Los seleccionados recibirán beneficios que incluyen:

Pago de matrícula

Apoyo económico para sostenimiento

Financiación del proyecto de investigación

Seguro médico (en el caso de doctorados en el exterior)

El objetivo es permitir que los beneficiarios se dediquen plenamente a sus estudios sin asumir deudas.

Asimismo, el programa dará prioridad a sectores estratégicos para el desarrollo del país, entre ellos: inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas.

El heraldo. Asimismo, el programa dará prioridad a sectores estratégicos para el desarrollo del país, entre ellos: inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas.

Estas áreas fueron definidas como clave para impulsar la innovación y la competitividad.

Los interesados deberán realizar el proceso directamente en la plataforma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin intermediarios.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Contar con carta de admisión al programa académico

Presentar una propuesta de investigación alineada con políticas nacionales

Cargar la documentación exigida en el sistema

Las propuestas serán evaluadas por expertos, quienes asignarán un puntaje que se combinará con otros criterios de selección.

Uno de los ejes centrales del programa es la inclusión. Según lo establecido:

El 60 % de los cupos será para mujeres

Se dará prioridad a personas de estratos 1, 2 y 3

Habrá participación obligatoria de comunidades étnicas.

La convocatoria cerrará el 20 de abril, mientras que los resultados finales se publicarán el 16 de julio en el sitio oficial del ministerio.

A largo plazo, el Gobierno proyecta beneficiar a cerca de 900 profesionales entre 2026 y 2027, como parte de una política financiada hasta 2030 con respaldo del CONFIS.