La aerolínea Wingo anunció que desde el 16 de marzo comenzará a operar un vuelo directo entre Medellín y Bucaramanga, con salida desde el Aeropuerto Internacional Palonegro.

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De acuerdo al comunicado de la aerolínea, el nuevo trayecto busca fortalecer la conectividad aérea de la región y facilitar los desplazamientos entre dos de los principales centros económicos del país. Se detalló que la ruta tendrá tres frecuentes semanales, los días lunes, miércoles y viernes, y contará con tarifas promocionales que parten desde los 105.000 pesos.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, destacó que esta ampliación de la oferta de vuelos al departamento es clave para posicionar la región como destino turístico, que se debe enfocar en tres frentes: promoción del territorio, realización de eventos y fortalecimiento de la infraestructura turística.

La nueva operación de Wingo incluye a otros destinos que ya conecta a Bucaramanga con otras ciudades como Barranquilla y Santa Marta, además del vuelo a Aruba.

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El presidente de Wingo, Eduardo Lombana, aseguró que la compañía ve en Bucaramanga una ciudad con potencial de crecimiento en materia de conectividad aérea. Añadió que la aerolínea busca trabajar de la mano con la región para fortalecer la movilidad y contribuir al dinamismo económico del departamento.