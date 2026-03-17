Como medida preventiva contra la reintroducción del sarampión en Bogotá, las autoridades de salud han decidido concentrar la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur.

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El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, explicó que esta medida fue tomada ante la limitada disponibilidad de dosis, pues la ciudad cuenta solo con cinco mil, una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en los más de 200 puntos que habían sido habilitados como parte de la estrategia ampliada.

En ese sentido, la Secretaría de Salud decidió priorizar la terminal aérea y dos de transporte mientras se restablece el suministro de biológicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Bogotá mantiene activa la alerta epidemiológica tras confirmar tres casos de sarampión importados.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.

Las dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola se utilizan principalmente para proteger al talento humano en salud, realizar cercos vacunales ante casos sospechosos y vacunar a viajeros internacionales.

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El secretario Bermont indicó que el pasado 20 de febrero el Distrito solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social el envío de 50.000 dosis adicionales, con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad; sin embargo, hasta el momento no han sido asignadas.

Requisito de vacunación para viajeros

La Secretaría de Salud de Bogotá recordó que las personas que viajen al exterior deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que se desarrolle la protección contra el virus.

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Asimismo, la entidad hizo un llamado a las familias para revisar el carné de vacunación de los niños y niñas menores de 10 años y verificar que cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.