Por negligencia de la Nueva EPS murió el menor Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años, quien padecía hemofilia A severa y falleció luego de meses de espera por su tratamiento.

Así lo determinó en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación luego de una investigación que arrojó que esta EPS “no garantizó la entrega oportuna del medicamento conocido como EMICIZUMAB” y “puso el niño en una situación clínica crítica”.

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendia, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS", señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público afirmó que la IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos. “Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS”, sostuvo la entidad.

La Procuraduría también conoció que otros 2000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

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