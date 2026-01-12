La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, en medio de un accidente aéreo el pasado sábado en Paipa, Boyacá, ha impactado a todo el país. Miles de personas se han pronunciado lamentando la partida del artista por medio de las redes sociales.

Entre los que se pronunciaron está el presidente Gustavo Petro, quien aprovechó para publicar un video de Yeison hablando de él hace unos años, mientras comenzaba su Gobierno.

“En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD”, se lee en el mensaje del presidente.

En el video, que es de una entrevista a Revista Semana, Jiménez destaca que está de acuerdo con lo dicho por Petro durante su campaña, de poder distribuir la riqueza más equitativamente.

“Sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes pagan impuestos”, se le escucha decir a Jiménez en el video.

Por otro lado, en la entrevista también critica a Petro por cómo formó su gabinete en ese momento: “Metió como 2 o 3 personas que son las mismas que vienen haciéndole daño a Colombia”.

En otra parte también destaca a lo que se refiere Petro en su mensaje: la agricultura. Dice que el presidente tiene razón en decir que no se debe importar algunas comidas... Aquí lo que hay que hacer es sembrar comida..."