Cuando las lágrimas recorren todos los puntos cardinales del país por la repentina muerte del cantante y compositor de música popular Yeison Orlando Jiménez Galeano, quien nació en Manzanares, Caldas, el viernes 26 de julio de 1991, se aterriza en su recuerdo donde aparece sonriendo con las historias de los cantos vallenatos que solía interpretar con mucha frecuencia.

Esa fidelidad se acrecentó cuando el domingo 17 de octubre de 2021 se presentó en Valledupar, exactamente en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, al lado de los cantantes Iván Villazón, Peter Manjarrés y El Mono Zabaleta. Era la edición 54 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al compositor Rosendo Romero Ospino, ‘El poeta de Villanueva’.

En aquella ocasión se llevó la mejor impresión de Valledupar por su arborización y la magia que tenía a través de sus compositores y cantantes. “Es una ciudad que tiene imán porque atrae y por eso siento gusto y respeto por el vallenato”.

Sobre la trayectoria del artista, el compositor Rosendo Romero Ospino exaltó su esfuerzo, vocación y entrega. “Yeison Jiménez fue ejemplo de superación extrema en la música popular al salir de su pueblo, trabajar humildemente en Bogotá hasta llegar a llenar diversos escenarios. Además, amó la música que representaba con altura y tenía su corazón pegado a nuestra música vallenata que cantaba con emoción”.

La historia del cantor

El artista narraba que desde los 13 años vendía aguacates en la plaza de mercado Corabastos en el sur de Bogotá. Desde muy niño su mamá, Luz Mery Galeano, le escribía trovas, las cuales se aprendía y daba a conocer. Todo cambió cuando a los 16 años se tropezó con el amor y compuso su primera canción, Te deseo lo mejor, porque la joven lo dejó con el sentimiento ensayado.

Es así como con sus propios esfuerzos grabó la mencionada canción en los estudios de Jorge González, ‘El peruano’. Con mucha fe la mandó para la emisora de su pueblo, y allá de tanto sonarla se pegó, llegando a poblaciones vecinas.

De esa manera comenzó a volverse un experto en torno al amor, el despecho, la infidelidad, la superación personal y la vida cotidiana, consolidándose en la música popular colombiana con letras que reflejan experiencias, desahogo emocional y mensajes motivantes. Además, con el paso del tiempo llenaba todos los escenarios. Precisamente, en diciembre del año pasado realizó 15 presentaciones y en este mes de enero tenía previstas 8, faltándole Marinilla, Antioquia, Miraflores y San Luis de Gaceno, Boyacá; Morales, Bolívar, y Cali.

La respuesta para llegar a triunfar en distintos escenarios de Colombia y el exterior consistió en una combinación de autenticidad en sus letras, estilo propio y la historia de vida inspiradora partiendo desde la pobreza que lo llevó a romper barreras, conectándose con el público popular y urbano por igual.

De corazón vallenato

Yeison Jiménez desde muy niño amó el vallenato, especialmente cuando llegó a Bogotá, procedente de su pueblo. La conexión fue inmediata con el cantante Diomedes Díaz, porque se identificaba con las canciones que interpretaba, especialmente con Doblaron las campanas, de la autoría de Efrén Calderón, la cual hoy cobra la mayor vigencia.

“Quién preguntará por mí después que me fui a perderme en mi andar. Quién me contará de tí sí sufres el dolor el que hoy me hace mortal. Esta vez, esta vez, ya no hay claros de luna. Esta vez, esta vez, no saldrá el sol de siempre. Qué triste quedaré si nunca vuelvo a verte y me toca apagar las estrellas una a una”.

De igual manera, de las canciones vallenatas escogió dos que le llamaron la atención nada más las escuchó, y hasta las llegó a cantar con sus autores Omar Geles y Silvestre Dangond. Se trata de Historia y Si yo supiera, respectivamente.

Cuando cantó con Omar Geles no pudo dejar de escapar algunas lágrimas y hasta indicó que esa canción también era su historia y remató. “Qué sería del vallenato sin Omar Geles”. En verdad, los dos quedaron sin padres por distintas circunstancias de la vida. “Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz, cuando comencé a vivirla mi padre querido se alejó de mí. Se marchó y me dejó solo junto con mi madre, me tocó sufrir pasando miles trabajos, pero nunca es tarde, ahora soy feliz”.

Nunca Silvestre Dangond esperó encontrarse con Yeison Jiménez para entablar un dialogo y cantar ese tema donde desnudó su alma. “Si yo supiera que me voy a morir mañana busco a la novia que tanto quise, junto a mis padres y les doy un beso. Antes de mi partida, yo le digo a mis hijos que se amen mucho, que se adoren, que se quieran, que valoren la familia”.

Silvestre Dangond, quien grabó hace cinco años con Yeison Jiménez la canción Gracias a ti, ante la partida del artista hizo una reflexión muy conmovedora. “Querido amigo, vas verdaderamente a vivir, porque después de que se muere, se vive. Y vas a vivir, Yeison. Regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida. Ha sido muy complejo, pero hay que aceptarlo”.

Él dejó un gran vacío en la industria musical colombiana, teniendo una inmensa afinidad con el vallenato. Adiós al ‘Aventurero’, quien siempre mostró su corazón vallenato donde halló las palabras y melodías adecuadas para recrear su pensamiento con las vainas de Diomedes, su ídolo.

Homenaje la espera por protocolos

La organización Yeison Jiménez informó a través de un comunicado a la opinión pública que aún no han podido confirmar la fecha y hora del homenaje que se le realizará al artista, debido a que se encuentran a la espera de la finalización de los protocolos establecidos por Medicina Legal.

“Este proceso se está llevando a cabo con el mayor respeto, prudencia y acompañamiento institucional, priorizando siempre el bienestar de la familia y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes”.

Agregaron que una vez obtengan la información oficial y confirmada, se comunicará la información.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas en este momento y pedimos comprensión”.