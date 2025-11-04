Una fuerte controversia pasó en el Miss Universo 2025, luego de que Fátima Bosch, representante de México, denunciara públicamente haber sido humillada y mandada a callar por un ejecutivo del concurso durante una reunión oficial en Bangkok, Tailandia, sede del certamen este año.

El incidente ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre, antes de la ceremonia de imposición de bandas, y fue transmitido parcialmente en vivo, generando un impacto inmediato en redes sociales.

Según testigos y material grabado, Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso Miss Universo en Asia y Oceanía y también fundador del Miss Grand International, habría reprendido a la mexicana por su ausencia en una sesión fotográfica con patrocinadores.

“Estoy aquí más fuerte que nunca; México tiene representante”: Fátima Bosch 👑🇲🇽@MissUniverse 2025, Fátima Bosch, reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas del mundo.

"No tengo miedo de alzar mi voz. No soy una muñeca, vine a ser una voz por las causas que importan”, afirmó pic.twitter.com/tSF5FPO9oH — Fer_mora (@feroma21) November 4, 2025

Durante el intercambio, el empresario le pidió a Bosch ponerse de pie y le exigió explicaciones. Al elevarse el tono de la conversación, muchas concursantes se levantaron en señal de apoyo a Miss México.

“Todas las que quieran continuar en el concurso, siéntense”, habría ordenado Nawat, quien incluso llamó a seguridad para que interviniera. El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en TikTok, X y YouTube, donde miles de usuarios expresaron su respaldo a la mexicana.

Instagram fatimaboschfdz Fátima Bosh, Miss Universe México

Tras el episodio, Fátima Bosch habló con la prensa, señalando que fue víctima de un trato irrespetuoso.

“Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para darnos voz. Nadie puede callarnos”, afirmó con firmeza, explicando que fue llamada “tonta” por el directivo durante la discusión.

WE STAND WITH MISS MEXICO. GIVE MISS UNIVERSE BACK TO IMG.#MissUniverse2025 pic.twitter.com/WlF3dBMa7d — rhae 🪽 (@itgirljadeiana) November 4, 2025

La modelo insistió en que ha cumplido con todos los compromisos del concurso y que lo único que exige es respeto. “Estoy aquí para representar a México con dignidad, sin agredir a nadie. El respeto no es opcional”, subrayó.

Durante una reunión preliminar en Bangkok, Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, acusó a Nawat, director regional y copropietario de Miss Universe Organization, de haberla insultado y gritado frente a otras candidatas. Afirmó que la llamó “estúpida” y le exigió callarse. pic.twitter.com/pR2vuEyzL0 — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) November 4, 2025

En sus redes sociales, Miss Universo México también agradeció el apoyo de sus seguidores: “El empoderamiento no es una moda, es nuestro derecho. Gracias a quienes han demostrado que la solidaridad suena más fuerte que el odio”.

Nawat Itsaragrisil habló sobre lo sucedido con Miss México

Por su parte, la Organización Miss Universo (MUO) emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la dignidad y seguridad de todas las participantes.

“Nos mantenemos firmes en proteger el respeto y bienestar de cada delegada”, expresó el comunicado, donde también se informó que el nuevo director ejecutivo del concurso, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para garantizar el buen desarrollo del evento.

Asimismo, la MUO aseguró que las actividades y galas continuarán como estaba previsto, y que trabajarán conjuntamente con Miss Grand International y los organizadores locales para evitar más tensiones.

Horas después del incidente, Nawat Itsaragrisil compartió su versión en redes sociales. El empresario confirmó que sí llamó la atención a la representante mexicana, pero negó haber actuado con violencia verbal o física.

Instagram nawat.tv Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso Miss Universo

“Le pedí que esperara su turno para hablar. No ordené a seguridad que la sacaran, solo quería asegurarme de que no hubiera más confusión. Si alguien se sintió incómodo, pido disculpas”, declaró.

“He viajado varias veces a México, me gusta su gente. Lamento lo ocurrido y espero poder hablar con Fátima personalmente para aclarar todo”, dijo.

La gran final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 20 de noviembre y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.