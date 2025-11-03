La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue avanzando y escogiendo a los nuevos participantes.

El Canal RCN continúa revelando detalles de su nueva edición, pues durante la jornada del pasado domingo 2 de noviembre, se conoció el nombre de la segunda participante que ingresará oficialmente al reality gracias al voto del público.

Se trata de Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido de Cúcuta, quien se impuso en la votación popular frente a otras cinco aspirantes.

“¡Confirmada! El público eligió a Alexa Torrex como la segunda habitante oficial de #LaCasaDeLosFamososCol3. Prepárense, porque esta entrada promete temperamento, estrategia y mucha verdad incómoda”, publicó el canal en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, Alexa celebró emocionada su ingreso a la competencia: “No lo creo, no lo creo. Dios es grande. Familia, amigos y seguidores, gracias. Vamos con toda, muchos me subestiman y no saben todo lo que tengo por dar”, expresó la artista.

Con su llegada, Alexa se suma a Nicolás Arrieta, el primer confirmado del formato, y ambos se perfilan como dos de los nombres que podrían generar más conversación dentro de la casa.

Instagram canalrcn Nicolás Arrieta, el primer participante en La casa de los famosos Colombia

Presentan el tercer grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3

RCN también presentó el tercer grupo de aspirantes masculinos que competirán por un cupo dentro del programa.

Los seleccionados deberán convencer al público para asegurar su ingreso oficial. Se trata de Tebi Bernal, creador de contenido y modelo; Pipe Ojeda, deportista e influencer; Santiago Ríos, modelo fitness; Jonathan Fierro, actor; Alexis Cuero, luchador profesional y Duván Niño, creador digital.

Los seguidores del reality pueden votar por su favorito en la página oficial lacasadelosfamososcolombia.com, registrándose para validar su voto. Las votaciones estarán abiertas hasta el otro domingo.