La exreina y presentadora Violeta Bergonzi se convirtió en la cocinera ganadora del reality MasterChef Celebrity Colombia en su celebración de los 10 años. En medio de una emocionante competencia, la caucana logró sorprender con sus sabores y originalidad a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

camilo leal /Canal RCN Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, junto a las finalistas.

Leer más: Él es Hernando Luque, esposo de la ganadora de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi

Para el reto final, la modelo, quien se disputaba el título con Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado, realizó un menú inspirado en su proceso durante la competencia y evocando a la Semana Santa de Popayán.

En esta oportunidad las finalistas recibieron la visita de sus familiares y seres queridos quienes acompañaron sus preparaciones.

camilo leal /Canal RCN Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, las finalistas de la edición 2025 de MasterChef Celebrity.

Lea aquí: Final de MasterChef Celebrity 2025: Violeta Bergonzi se quedó con el título

Violeta descrestó al jurado por su concepto, sabores, técnicas y texturas, en cada uno de los momentos de su menú nombrado ‘Paso a paso’, compuesto por ‘La Sahumadora’, un entrada de langosta al carbón, sobre un encocado de pipián y crocante de maíz.

De plato fuerte presentó ‘El Caballero del Santo Sepulcro’, un pescado marinado con verduras saltadas, puré de remolacha, acompañada de salsa de champán con huevos de salmón y caviar beluga.

No olvide leer: Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025: este es el millonario premio que recibió

Su menú lo cerró con ‘El Monaguillo’, un entremet de chocolate gold, café y dulce de leche.

Sus sabores y presentación dieron una muestra de alta cocina que convenció a los jueces de darle el título de la mejor cocinera de MasterChef Celebrity 2025.

camilo leal

¿Cómo se enteraron Violeta Bergonzi y su familia del triunfo en MasterChef?

Desde la comodidad de su casa, Violeta y su familia esperaban conocer el veredicto final del jurado para conocer al nuevo ganador de MasterChef Celebrity. Reunida junto a su familia y amigos, la caucana no pudo ocultar su emoción al escuchar su nombre.

Lea además: “No quepo de la dicha”: así reaccionó Violeta Bergonzi tras hacerse con el título de MasterChef Celebrity 2025

En medio de gritos, aplausos y abrazos, la modelo y su familia celebraron el triunfo. Desde su cuenta de Instagram compartió un video con el emotivo momento.

Vale mencionar, que la grabación del capítulo final estaba se graba con un tiempo de anticipación, y habitualmente, la producción del reality graba cuatro celebraciones, con cada uno de los participantes, para mantener en secreto hasta último minuto el nombre del ganador del concurso de cocina.