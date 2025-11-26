El reciente triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity Colombia la volvió tendencia nacional. La presentadora no solo brilló en la competencia culinaria, sino que también despertó la curiosidad del público por su entorno familiar.

Final de MasterChef Celebrity 2025: Violeta Bergonzi se quedó con el título

Él es Mario Bert, el esposo de Carolina Sabino, su apoyo emocional en la final de MasterChef Celebrity

Miss Universo: la Justicia tailandesa emite una orden de arresto contra la copropietaria Anne Jakrajutatip

Aunque es cercana con sus seguidores, la también comunicadora mantiene ciertas áreas de su intimidad bajo un mayor nivel de reserva.

Bergonzi suele compartir momentos importantes con su comunidad digital, pero algunos temas los maneja con mayor cautela. Entre ellos está la identidad del hombre que ha sido su apoyo durante el camino a la maternidad y en su crecimiento profesional.

camilo leal Final de MasterChef Celebrity 2025: Violeta Bergonzi se quedó con el título

¿Quién es Hernando Luque, el esposo de Violeta Bergonzi?

El compañero de vida de Violeta es Hernando Luque, un empresario bogotano con una sólida trayectoria en distintos sectores. Aunque evita la exposición pública, es reconocido en el ámbito corporativo por su capacidad para impulsar marcas innovadoras y por su enfoque estratégico en la creación de negocios exitosos.

Instagram hernandoluque Violeta Bergonzi y su esposo Hernando Luque

A esto se dedica Violeta Bergonzi y Hernando Luque: tienen una barbería y una cadena de hoteles boutique

Luque dirige varios proyectos que han logrado posicionarse en el mercado colombiano. Entre ellos destaca Lords, una red de barberías premium que transformó el concepto tradicional de grooming masculino.

Instagram hernandoluque Hernando Lugo, esposo de Violeta Bergonzi

Este espacio exclusivo para hombres se ha ganado el favoritismo de figuras del entretenimiento y el deporte gracias a su atención personalizada, su diseño sofisticado y su equipo altamente calificado.

Otro de sus emprendimientos es Hemma, una cadena de hoteles boutique que apuesta por experiencias de lujo en puntos clave de Bogotá. Su propuesta se centra en la comodidad, la estética y el servicio para viajeros que buscan un alojamiento con un buen servicio.

¿Cuántos hijos tienen Violeta Bergonzi y Hernando Luque?

La pareja ha construido un hogar estable y son padres de dos pequeños: Alicia, nacida en 2022, y Hernando Jr., quien llegó al mundo en 2024. Ambos se han convertido en el motor de la vida familiar y en el pilar emocional de la presentadora.

Instagram hernandoluque Violeta Bergonzi junto a sus dos hijos

Violeta suele compartir en Instagram momentos esporádicos con sus hijos, destacando siempre el apoyo constante de su esposo y la manera en que juntos equilibran sus responsabilidades laborales y personales.

Sin duda, han sido un apoyo para la participación de Violeta en la décima temporada del reconocido reality culinario, el cual ganó.