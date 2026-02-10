Casi 48 horas después de culminado el Super Bowl, los detalles técnicos y detrás de cámara del show de Bad Bunny han salido a relucir en redes sociales.

Se conocieron quiénes participaron en ‘la Casita’, los abrazos y saludos que recibió el cantante boricua antes y después del espectáculo, las reacciones Ricky Martín y Lady Gaga y mucho más.

Ahora, también se conoció incluso lo que sintieron los bailarines que participaron en el show, incluyendo los que actuaron disfrazados de árboles. Sobre estos hay varias publicaciones en redes sociales, incluyendo una que señala cuánto cobró cada persona disfrazada.

Según reporta Darren Rovell de CLLCT Media, los artistas que dieron vida a la flora del escenario ganaron aproximadamente 18.7 dólares por hora. La jornada total de trabajo acumuló unas 70 horas, las cuales incluyeron ocho días de ensayos intensivos y la jornada completa del día del partido. Todo esto suma que cada “árbol” ganó 1.309 dólares.

Karol G estuvo en ‘la Casita’ de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Una actuación de Bad Bunny no sería una actuación sin la famosa casita, una réplica de una vivienda típica de cemento en Puerto Rico, integrada a los montajes de sus conciertos y en donde aguardaba una de las mayores sorpresas del espectáculo.

Y es que el artista prometió una gran fiesta y lo hizo. También dijo que habría muchos invitados y los hubo. Fueron innumerables: desde Cardi B, pasando por la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, hasta llegar a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.