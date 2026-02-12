El ministerio de Minas y Energía informó este jueves en un comunicado que emitió la circular 40009 dirigida a los agentes generadores del mercado mayorista de energía eléctrica, en la que exhorta a reforzar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento continuo y seguro del servicio público domiciliario en el país.

“La decisión se adopta tras la evaluación permanente del estado de los embalses y los pronósticos presentados por el Ideam en las sesiones extraordinarias de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, que se desarrollan desde el pasado 9 de febrero”, se lee.

Insta a los generadores a revisar de manera continua los reportes de precipitaciones y demás variables técnicas, con el fin de planear y controlar de manera más precisa los niveles de sus embalses, mantener una operación segura y proteger a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia.

También les pidió activar planes de contingencia en caso de requerirse vertimientos superiores a los pronosticados y mantener comunicación constante con el Gobierno Nacional y las autoridades competentes para articular respuestas oportunas.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que “desde el ministerio estamos disponibles para acompañar técnicamente a las empresas y asegurar que el servicio público de energía eléctrica se preste de manera continua y segura para todos los usuarios del país”.

