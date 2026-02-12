Dentro de las filas de Migración Colombia, en sus trabajadores, sigue el inconformismo en cuanto a la situación laboral. En los últimos días la entidad tuvo que implementar un plan de contingencia para mantener la normalidad en la operación de los principales puestos migratorios del país debido a un “plan tortuga” por parte de la organización sindical Osemco.

Los representantes de los sindicatos ya han señalado que las razones de las últimas protestas son las mismas que llevaron a la huelga en 2024: plantean que se tiene que implementar un rediseño institucional para solucionar problemas asociados a la sobrecarga laboral.

En aquel momento, se acordó una bonificación migratoria para los servidores públicos, además de ampliar la planta de personal y modernizar la entidad.

Para los sindicatos, varios de los acuerdos no se han cumplido y estiman que, por el tiempo que le queda al Gobierno actual, algunos de ellos no se cumplirán.

Entre lo que reclaman está supuestos recortes en los servicios de aseo y seguridad, incumplimientos de pagos por bonificación, un supuesto desfinanciamiento de la entidad y una presunta política antisindical impulsada por la nueva administración, que es dirigida por Gloria Arriero.

También han venido advirtiendo sobre afectaciones en salud mental, negativas de traslados, presunto caos en Talento Humano y amenazas de acciones disciplinarias contra quienes compartan información.

En el conflicto destaca un punto sensible que tiene que ver con la eliminación del programa de inmersión en el exterior para oficiales de Migración. En 2025 11 funcionarios iban a estar en países extranjeros durante dos meses y medio, pero el secretario general decidió suspender este programa y redirigir los recursos a una modalidad de inmersión local virtual con la Universidad Nacional.

Como respuesta, la directora Gloria Arriero ha negado que la entidad esté desfinanciada, asegurando que el presupuesto para 2026 supera los 267.000 millones de pesos. Negó que esté en riesgo el pago de la bonificación migratoria, creada mediante el Decreto 978 de 2025, con recursos garantizados por el Ministerio de Hacienda y desembolsos trimestrales.

Ha hablado también de las cesantías, afirmando que ya fueron consignadas en su mayoría y que los pagos se harán de manera continua. Indicó que en su administración se han creado 667 nuevos empleos mediante dos ampliaciones de planta y que se avanza en el rediseño institucional con 27 mesas técnicas realizadas, reiterando la voluntad de mantener el diálogo social.

“Esta ha sido la administración de Migración Colombia que más le ha apostado al fortalecimiento de la entidad y la justicia social para sus funcionarios”, dijo Arriero.