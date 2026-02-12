La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció una “amenaza directa y específica” contra el candidato y de las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades.

A través de un comunicado, indicaron el pasado 10 de febrero de 2026 recibieron una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas.

Los posibles ataque se registrarían en las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

“La información fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente.”, indicaron desde la campaña del candidato presidencial.

Debido a esto, solicitaron el refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza.

A pesar de la amenaza, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella mantendrá su agenda pública.

“La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana.”, se lee.

Finalmente, solicitan al Gobierno Nacional garantizar la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral.