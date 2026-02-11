El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, espera que este mismo miércoles aparezca “sano y salvo” el artista cartagenero Deberson José Ríos Caicedo, conocido musicalmente como DJ Dever y reconocido integrante del grupo Passa Passa Sound System, cuyo paradero se desconoce desde la noche del martes 10 de febrero, cuando se encontraba en el departamento del Atlántico cumpliendo compromisos laborales.

En declaraciones a periodistas, el mandatario cartagenero indicó que ha estado en contacto con la familia de DJ Dever desde que tuvo conocimiento de su desaparición. Asimismo, con la Policía Metropolitana de Barranquilla, que está atendiendo el caso.

“He estado trabajando mucho con mi general porque la familia ha estado en contacto con nosotros. Ya es de público conocimiento que hay una circunstancia irregular en su movilidad (de DJ Dever), está retenido aparentemente. Desconocemos con precisión los motivos que llevaron a esas personas a retenerlo”, sostuvo Dumek Turbay.

Agregó que además de tratarse de un artista relevante en Cartagena, DJ Dever es amigo suyo y espera que este violento episodio tenga un buen desenlace.

“Ya está desplegada toda la Policía en Barranquilla, apoyándonos, para que podamos rápidamente tener con nosotros sano y salvo a ese gran artista, una persona súper querida, gran amigo, lo respeto, lo admiro mucho. Queremos que esto termine bien, estamos esperando que hoy pueda volver a su ciudad y al seno de su hogar sano y salvo”, señaló.

Según la versión del equipo de trabajo del DJ, este fue desnudado y maniatado por personas que lo contrataron para amenizar una fiesta privada en Playa Mendoza. Desde entonces es poca la información que se ha conocido sobre el paradero del productor y compositor del Passa Passa Sound System.

La información preliminar que se maneja es que ha sido encontrado el vehículo en el que se movilizaba el DJ Dever sin señales de violencia en el sector Paz de Barranquilla. Se trata de una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Las autoridades del Atlántico aún se encuentran en la búsqueda del artista y sus dos trabajadores. Trascendió que dos bailarinas fueron liberadas en la calle 93 con carrera 46.

“Se hace un llamado a quienes tienen retenido al artista y a su equipo, a que por favor los entreguen prontamente sanos y salvos. Además, se desmiente que todo se trate de una estrategia de marketing y se pide prudencia en este momento lleno de angustia para todos”, dice el segundo comunicado de prensa emitido por el equipo de DJ Dever.