La desaparición de DJ Dever mantiene en vilo al mundo champetero. Es poco lo que se sabe luego de que salió a amenizar una fiesta privada la noche de este martes. El productor y compositor, figura del Passa Passa Sound System, salió acompañado de dos integrantes de su equipo de trabajo y desde entonces se perdió todo tipo de contacto con ellos.

Su equipo de trabajo se mantiene preocupado por este hecho. El mismo sentimiento embarga a figuras del género como Mr. Black.

El Presidente de la champeta, compartió en Instagram una fotografía de Dj Dever acompañada del siguiente mensaje: “En oración por tu regreso @dj_dever”, dijo el míster quien hizo parte del álbum ‘La reunión’, en el que Dever convocó a las estrellas del género.

Lo propio hizo Kofee El Kafetero a quien Dj Dever ha respaldado en su crecimiento musical.

El artista compartió una imagen al lado suyo y el siguiente mensaje: “Este año están pasando cosas muy inesperadas y algo extrañas… Cada minuto que pasa, Aumenta la incertidumbre… Pongámonos en oración!! Por DJ DEVER y quienes lo acompañaban, Para que aparezcan pronto, Y acabe la angustia de su familia, Y todos los que estamos muy preocupados por esta novedad Igualmente no olvidemos seguir orando y enviando mucha fuerza, Solidaridad y apoyo a toda la gente en MONTERIA-CORDOBA que ha sido afectada por las inundaciones”.

En otros comentarios figuras del género le han enviado su solidaridad a la familia del productor y exigen a las autoridades investiguen el hecho.