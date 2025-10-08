En horas de la tarde de este martes 7 de octubre fue hallado el cadáver de un hombre en la trocha Uvero, en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años y oriundo del municipio de Aracataca, Magdalena, quien se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, en el momento del hallazgo, los uniformados se percataron que el occiso tenía las manos atadas a la espalda y registraba un impacto por proyectil de arma de fuego en la región temporal derecha.

Aquel mortal disparo le causó la muerte a Guerrero Moreno en el lugar de los hechos. Inicialmente, los primeros en enterarse de la situación fueron los moradores del sector, quien al enterarse del homicidio alertaron rápidamente a las autoridades para que realizaran los actos urgentes.

El Comandante de la Estación de Ponedera, patrullas de vigilancia en coordinación, SIJIN y SIPOL, adelantan labores de campo, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables de este hecho.