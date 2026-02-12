El norte de Bogotá fue testigo de un nuevo atentado que dejó como fatal saldo dos personas asesinadas justo en frente de un gimnasio de la capital. Las autoridades ya confirmaron las identidades de las dos víctimas.

Se trata del reconocido empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien fungía como su escolta y era, además, intendente retirado de la Policía.

Los dos hombres salían del gimnasio Bodytech cuando fueron sorprendidos por los impactados de bala por el pistolero que abrió fuego contra ambos. Tras el ataque, recibieron los primeros auxilios en el sitio y rápidamente fueron trasladados hasta la Clínica del Country sobre las 4:10 p.m.

Instagram @tavo_triatleta

Sin embargo, Aponte Fonnegra y Gutiérrez Garzón fallecieron debido a la gravedad de las heridas infringidas por los sicarios, según contó el centro hospitalario que precisó que ambos ingresaron sin signos vitales.

“Ya con policía judicial e inteligencia, vamos a generar un proceso investigativo con la Fiscalía General de la Nación, para dar con el paradero de los actores materiales e intelectuales”, agregó el oficial.

El delincuente que asesinó tanto al empresario como a su escolta los estaba esperando a las afueras del gimnasio, según cuenta la Policía, y estaba vestido con saco y corbata.

Instagram @tavo_triatleta

Una vez el pistolero abrió fuego emprendió la huida y se embarcó en una motocicleta que lo esperaba metros más adelante.

“Se evidencia que es un acto de sicariato totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más”, apuntó el general.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era conocido por ser un empresario del sector arrocero y era el miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas que tiene como foco los niños en situación de vulnerabilidad de la localidad de Patio Bonito, en Bogotá. Su familia está ligada la empresa productora de Arroz Sonora.

Por su parte, Luis Gabriel Gutiérrez gozaba de su retiro de la Policía siendo ahora escolta vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S. y hacía parte del esquema de protección del fallecido empresario.