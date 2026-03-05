Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este 5 de marzo en el barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Manuel Cantillo Solano, de 44 años de edad, quien fue ultimado a bala dentro de un inmueble ubicado en la calle 18 con carrera 20B.

De acuerdo con versiones entregadas por habitantes del sector, el crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y atacaron a la víctima.

Según información preliminar, Cantillo Solano no residía en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Tras el ataque, el hombre quedó sin vida en el lugar, mientras que los responsables se dieron a la huida.

Las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer este nuevo homicidio registrado en la capital del Atlántico.

Hay que mencionar que el barrio Las Nieves ha sumado en las últimas semanas varios hechos de sangre con saldos de al menos tres hombres muertos.

El primer hecho sucedió el pasado Domingo de Carnaval, 15 de febrero, cuando fue acribillado Michael Jordan Márquez Rosillo, conocido como ‘Yoyo’, administrador de un estadero de la zona.

Ese día, en medio de la efervescencia por la fiesta, un pistolero llegó hasta la entrada de un estadero que era administrado por Márquez Rosillo y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

El viernes 20 de febrero fue asesinado Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años de edad y conocido con el apodo de ‘El Manco’, tío de Michael Jordan Márquez Rosillo.

Y hacia las 10:20 de la noche del lunes 2 de marzo se registró el homicidio con arma de fuego de un presunto integrante del grupo delictivo organizado ‘los Pepes’.

Se trataba de ‎Kleider Jesús Rua Vita, de 18 años, quien se encontraba en la terraza de su vivienda.

Por este crimen fueron capturados tres jóvenes, todos presuntos integrantes de ‘los Costeños’. Se trata de Dilan Exint Parejo Calderín, alias Dilan, de 20 años y de ocupación cobradiario; Jhon Jamer Martínez Rodríguez, de 18 años y con anotaciones por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años y con anotación judicial por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Todos residentes del barrio Los Almendros del municipio de Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una vigilancia especial en el sector tras la seguidilla de hechos de sangre.