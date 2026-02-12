El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, entregó detalles en ‘Mañanas Blu’ del medio Blu Radio sobre un atentado que cobró la vida del reconocido empresario agroindustrial José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

La tragedia ocurrió este miércoles 11 de febrero, a las 3:42 de la tarde, en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, frente a un gimnasio Bodytech, en el exclusivo barrio La Cabrera, ubicado en Chapinero.

Este hecho ha vuelto a poner en alerta a las autoridades frente al sicariato en la capital, un fenómeno que, según datos recientes, mantiene tasas de impunidad cercanas al 90% y deja cientos de víctimas cada año.

Asimismo, el general Cristancho calificó el asesinato como una operación “totalmente planeada”, con una “articulación milimétrica” que demuestra inteligencia previa sobre las rutinas de la víctima.

Según lo manifestado, “se puede evidenciar que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata”. El atacante llegó minutos antes, esperó a que Aponte y su escolta descendieran hacia el parqueadero y disparó desde menos de un metro, apuntando casi a la nuca. Posteriormente huyó corriendo hacia la carrera Séptima, donde lo esperaba una motocicleta para dirigirse hacia el sur.

Cristancho destacó además que los criminales tenían conocimiento exacto de los horarios de su víctima: “Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte”. Pese a la vigilancia constante en la zona, con puestos fijos por la residencia de funcionarios, el sicario logró pasar desapercibido gracias a su atuendo formal, adecuado al entorno empresarial.

¿Quién era José Aponte, el empresario asesinado?

José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, de 47 años, era un empresario de tercera generación dedicado a la agricultura y la ganadería. Era propietario de Arroz Sonora, una de las principales compradoras de arroz paddy en Colombia, con 298.712 toneladas adquiridas en 2024, y de Flexo Spring, empresa de empaques para alimentos. Además, contaba con fincas como La Angostura y La Alcancía en Meta, frecuentadas en actividades de Fedegán. Su muerte ha generado pesar en el sector agropecuario, donde era considerado un referente.

Aponte tenía escoltas privados, pero ese día solo estaba acompañado por uno de ellos, ya que el otro se encontraba con su esposa, lo que facilitó la acción criminal pese al blindaje del vehículo. Ni la familia ni la esposa reportaron amenazas previas, extorsiones o mensajes intimidatorios antes o después del ataque.

Dificultades en la reacción policial

Por otro lado, aunque la zona contaba con presencia policial cercana, con una patrulla que pasó 10 minutos antes y un puesto fijo que alertó vía radio, la reacción inicial se vio afectada por la confusión. El general explicó: “Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos. Casi que duramos 10 minutos sin tener un dato exacto de qué íbamos a buscar, porque desafortunadamente nadie nos dijo, o sea, nadie nos decía nada”.

Finalmente, otro obstáculo fue el acceso a las cámaras de seguridad, ya que administradores de edificios y estaciones de servicio solicitaron órdenes judiciales, retrasando la identificación del sicario y de la motocicleta utilizada. Cristancho señaló que “no nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro. Ahí pudimos llegar a determinar cómo iba a estar la persona y qué motos usaron”.

