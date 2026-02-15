Un joven muerto y otro gravemente herido fue el resultado de un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima mortal respondía al nombre de Nerwin Ramón Bravo Lagares, de 19 años de edad. Mientras que el lesionado fue identificado como Luis José Pontón Parada.

El siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo 15 de febrero, en la carrera 23 con calle 5D, cerca de la universidad del área Andina.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki, línea DR150, de color amarillo con negro, de placa CCM37G, sobre la calle 5D y al salir a la intersección con la carrera 23 fueron embestidos por el vehículo marca KIA, línea Picanto, color plata, de placa JPZ166.

Al momento de la colisión quedó tendido en el piso Bravo Lagares, quien falleció producto de las heridas. Pontón Parada fue trasladado en una ambulancia hasta la clínica Alta Complejidad del Caribe, donde permanece bajo observación.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Secretaría de Tránsito de Valledupar se encargó de los actos urgentes e inspección judicial.