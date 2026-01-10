Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de San José del Palmar, Chocó, dejó como resultado la muerte de Hernán Chica Palacios, alias Santiago, considerado uno de los principales cabecillas del ELN con presencia activa en varias regiones del país.

La noticia fue confirmada en la mañana de este sábado por las Fuerzas Militares de Colombia. Según información preliminar, ‘Santiago’ fue abatido en la operación denominada Denver.

Asimismo, el reporte oficial de las autoridades indica que, durante tres semanas, por tierra, río y aire, fueron insertadas las tropas que ejecutaron dicha misión contra Hernán Chica, quien cuenta con una trayectoria criminal de casi 30 años.

Detalles de la Operación Denver

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, indicó este 10 de enero que “las Fuerzas Militares de Colombia se permiten informar a la opinión pública que existen serios indicios de la neutralización del más importante cabecilla del ELN que permanecía en Colombia".

Añadió que “esta operación militar conjunta y coordinada, denominada Denver, se desarrolló contra alias Santiago, cabecilla principal del Frente de Guerra Occidental del ELN, en el área general del departamento del Chocó, área rural del municipio de San José del Palmar”.

Sobre el operativo señaló además que: “Esta importante acción ofensiva se adelantó con información de inteligencia dominante proporcionada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este momento, las tropas continúan el desarrollo de operaciones militares en el sector y de manera oportuna informaremos los resultados de esta importante operación militar y policial que aún se adelanta en el departamento del Chocó”.

Hasta el momento, las autoridades no han recuperado el cuerpo de alias Santiago, por lo que las operaciones en la zona continúan.