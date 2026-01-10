La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer este sábado el incremento porcentual en los peajes del país que entrará a regir desde este 15 de enero, a excepción de un grupo de peajes que podrá aplicar el aumento desde este sábado 10 de enero, entre esos los peajes que están en el territorio del Atlántico y que pertenecen a la concesión Autopistas del Caribe.

Según difundió la ANI, en cumplimiento de la “normatividad vigente, las tarifas de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual conforme a lo definido y publicado por el DANE corresponde a 5,10%”.

La ANI recordó que “vale la pena señalar que conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual antes del 16 de enero de cada año”, entre esos los del territorio del Atlántico pertenecientes a Autopistas del Caribe, que son los Galapa y Sabanagrande, además de los ubicados en Bolívar, que son Turbaco, Bayunca, Gambote y Pasacaballos, que pueden hacerlo desde este 10 sábado de enero.

Así, por ejemplo, el peaje de Sabanagrande que tenía un valor de $12.500 en la categoría uno para automóviles, camperos, camionetas y microbuses de eje de llanta sencilla, tendría un incremento autorizado para pasar a cobrar $13.137, siendo un aumento de $637.

Roberto Gamaliel Uparela Brid, vicepresidente de la ANI, explicó del porqué de estos aumentos: “En cumplimiento de la normatividad vigente, las tarifas de peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura serán actualizadas a partir del próximo 16 de enero, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor IPC”.

“Adicionalmente, y como lo informamos en el año 2025, 15 peajes tendrán un incremento complementario, además del IPC, en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. Asimismo, existen dos peajes cuyo ajuste tarifario incluye, además del IPC, un porcentaje gradual asociado a la entrada de unidades funcionales, conforme a lo establecido en sus contratos de concesión”.

Uparela Brid agregó que “la ANI reitera que estos ajustes tarifarios se aplican en estricto cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización por inflación como al avance en la ejecución de los proyectos concesionados, garantizando la sostenibilidad de la infraestructura vial del país”.