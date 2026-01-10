Es un nuevo comienzo para Ever García Villalobos, cuyo cumpleaños le ha dejado un regalo que hoy guarda como uno de los tesoros más preciados de su vida. Para este hombre de tez morena y cierta espontaneidad al hablar, atrás quedaron los días en los que se rebuscaba –sin importar las inclemencias del clima– sobre un desvencijado carruaje de madera, jalado por un caballo que cada vez que relinchaba se hacía notar en medio del bullicio que caracteriza al Centro Histórico de Cartagena en las temporadas altas de turismo.

Su vida ha dado un giro notable en los últimos días con la llegada de los coches eléctricos que reemplazan a los tradicionales carruajes. Su experiencia frente al volante y su amplio conocimiento del acontecer histórico de la ciudad han sido suficiente mérito para convertirse en uno de los primeros conductores de estos vehículos, un hecho que lo llena de orgullo, así como también lo hace portador de una responsabilidad mayúscula.

“Me siento feliz, porque a los turistas les ha caído en gracia este cambio que se ha hecho en la ciudad de Cartagena”, dice mientras realiza un detallado recorrido por las calles del barrio San Diego, el único –según dice– que se encuentra poblado dentro de la ciudad amurallada.

Y es que ahora no debe madrugar para ensillar a la bestia ni para ajustar las viejas correas de cuero que sostenían el carruaje. Su jornada comienza con el silencioso encendido de un coche eléctrico que avanza con ímpetu por distintas calles de la zona patrimonial de la Heroica.

“Este era un cambio necesario. Ya no hay caballos sufriendo. Lo que se está haciendo es una transformación buena para todos”, dice con convicción mientras mira de reojo a los balcones coloniales que por décadas han maravillado a cientos de turistas.

Una apuesta de ciudad

La historia de Ever se ha convertido en el reflejo de una apuesta de ciudad liderada por el alcalde Dumek Turbay, la cual se encuentra enmarcada en los componentes de turismo sostenible, movilidad con energías limpias y bienestar animal.

“Esta es una deuda histórica en Cartagena. Hace muchos años que tanto locales como visitantes rechazan el maltrato animal que deriva del uso de caballos en coches turísticos”, dijo, con ahínco el mandatario local.

Por eso no se limita al recalcar que “los tiempos cambian y gracias a Dios que las sociedades avanzan en cuanto a modernidad, conciencia ambiental, protección animal y sostenibilidad. Estamos marcando un antes y un después en la movilidad turística y sostenible de la ciudad, en aras de preservar los derechos de los animales”.

Sin duda, este proceso no ha sido improvisado ni sencillo. Durante los últimos dos años –de acuerdo con Adolfo Pérez, director de la Umata– se han realizado estudios, mesas de trabajo y ajustes normativos para que este cambio de paradigma se convirtiera en una realidad.

“Después del bienestar animal vienen otros ejes: la economía popular, para que los cocheros pasen de la informalidad a la formalidad; el ambiental, porque los residuos de los caballos contaminaban lagunas y espacios públicos; y el energético, porque estamos apostando por energías renovables”, explicó el médico veterinario de profesión.

Pérez anotó, además, que los coches eléctricos no son solo una solución de transporte turístico, sino una transformación integral. En ese sentido, explicó que durante la fase piloto han tenido que echar mano de personas ajenas al gremio, teniendo en cuenta que muchos cocheros no cuentan con licencia de conducción. Sin embargo, el proceso de vinculación ya está en marcha.

“Este proyecto es con los cocheros y para los cocheros. El que quiera participar podrá hacerlo como conductor, cuidador de los coches, encargado del hangar de carga o en los puntos de control. Aquí se necesita mucha mano de obra y la prioridad siempre serán ellos”, dijo.

En esa línea, recalcó que la capital de Bolívar avanza en un proceso de adaptación que les permitirá, dentro de pocos meses, potencializar sus bondades para atraer a más turistas.

“Cartagena siempre ha sido una ciudad de tradición, pero también de evolución. Hace siglos existía la esclavitud y era aceptada. Sabemos que fue un error histórico. Con los animales pasa algo parecido. Era tradición, pero ya no es aceptable someterlos a ese estrés diario”, remarcó.

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo de Cartagena, enfatizó que la puesta en marcha del piloto de coches eléctricos permitirá un cambio sustancial en la prestación de servicios turísticos en la ciudad.

“Cartagena no solo avanza en movilidad sostenible, sino también en la forma como hace turismo. Queremos ser un destino responsable, y esta era una meta que teníamos trazada desde el Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’”, subrayó.

A lo que sumó que esta iniciativa eleva a Cartagena a una nueva categoría dentro del turismo internacional: “Este proyecto nos visibiliza como un destino responsable y sostenible, pero además como un referente mundial. Eso se refrenda en que, hoy, Cartagena y Colombia son los primeros en implementar una transición total de coches de tracción animal a coches eléctricos en un centro histórico”.

Por eso recalcó que “esta tecnología nos abre la puerta a nuevos segmentos, como el turismo de romance o el turismo de cruceros. Ya no dependeremos solo de las horas tradicionales de la tarde y la noche, sino que podremos tener una operación continua durante el día”.

Para la funcionaria, es claro que “Cartagena está haciendo historia. Y lo está haciendo con propósito, con tecnología y con respeto por los animales, por la ciudad y por quienes viven del turismo”.

Conflicto con cocheros

En medio del proceso de transición, la Asociación Cartagenera de Cocheros ha lanzado una serie de alertas por una serie de afectaciones ante la “falta de concertación” y “vacíos jurídicos” alrededor de la implementación del nuevo modelo.

El abogado Eduardo Soto Frías, quien es vocero de este gremio en la capital de Bolívar, sostuvo a EL HERALDO que han contado con la voluntad de participar activamente en el proceso; sin embargo, las autoridades distritales no contarían con la misma disposición para concertar y construir una transición acordada”.

“Se tomó la decisión de erradicar los coches de tracción animal y reemplazarlos por carrozas eléctricas, pero el proceso se inició de atrás hacia adelante. Hemos participado en mesas de trabajo y pedimos que se levantara el decreto para permitirnos seguir trabajando, pero no fue aceptado. Tampoco aceptaron que el plan piloto de las carrozas eléctricas lo entregaran a la asociación”, explicó el también propietario de varios coches.

En su relato, Soto especificó que este inicio de año ha sido caótico para el gremio, teniendo en cuenta que más de 400 familias tienen en riesgo su medio de sustento ante esta medida.

“Hay personas en una situación de alta vulnerabilidad, con hijos pequeños, que dependen de este trabajo para sobrevivir y hoy lo están pasando muy mal”, dijo.

Asimismo, el abogado y vocero de los cocheros mencionó que la propuesta que se presentó al Distrito para una compensación económica de $930 millones por cada carruaje, así como $93 millones por cada uno de los caballos. En total, la compensación al gremio ascendería a $71 mil millones.

“Estamos pidiendo que se nos reconozca el lucro cesante. Además, las carrozas eléctricas las están manejando personas que nunca han pertenecido al gremio y están a nombre de la Alcaldía. Eso es muy grave, porque hoy los coches prestan un servicio público, pero mañana, con las carrozas eléctricas privadas, no podrían hacerlo legalmente”, puntualizó.

Turistas destacan el impacto positivo de esta iniciativa

Alexandra Vega, una colombiana que desde hace muchos años se encuentra radicada en la ciudad canadiense de Montreal, fue una de las primeras personas en usar los nuevos coches eléctricos y calificó la experiencia como “muy linda”.

“Nosotros también estamos en contra del maltrato animal, amamos mucho a los animalitos, y es una maravilla este proyecto. Así los caballitos pueden estar en mejor salud y en un mejor bienestar afuera”, dijo mientras aguardaba por salir en el recorrido, en inmediaciones de la tradicional plaza de los Coches.

Otra de las visitantes que disfrutó de este recorrido turístico fue la bogotana Ana Elvia Conteras, quien no dudó en describirlo como “muy bello”. Fue enfática al decir que los coches eléctricos se convierten en un atractivo adicional dentro de la amplia oferta turística de la capital de Bolívar.

“Nosotros venimos seguido a Cartagena, porque nos atienden muy bien. Es una ciudad muy linda y los coches son uno de los grandes atractivos que tiene y con este proyecto vemos que están progresando, cuidando al medio ambiente, además de que los caballitos salen pensionados”, sostuvo.

Por su parte, Roberto, un turista villavicence, recalcó que “esta es una experiencia muy linda. sobre todo, que ya no hay maltrato animal. Sin duda, recomendaría a cualquiera que venga a disfrutar de este maravilloso plan”.

Prohibida la circulación de coches con caballos

Por medio del decreto 2296 de 2025, la Alcaldía de Cartagena prohibió la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado de la ciudad a partir del pasado 29 de diciembre.

A través del decreto se fijó un tope máximo de 62 carrozas eléctricas, que corresponde al número de coches censados y registrados. De esta manera se busca frenar la informalidad y los intentos de terceros de “monopolizar” esta actividad.