Desde la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) afirmaron este viernes que el proyecto de resolución, presentado por el Ministerio de Minas y Energía, para que los usuarios del país asuman vía tarifa la deuda de $2.5 billones de la empresa Air-e es el primer paso para fortalecer el sistema eléctrico en el territorio nacional.

“Valoramos la resolución de Minminas porque representa un avance necesario para mitigar el riesgo sistémico del Sistema Interconectado Nacional y proteger la continuidad del servicio eléctrico en Colombia”, dijo Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales.

En ese sentido, la asociación resaltó que “esta medida recoge alertas que hemos venido planteando. La situación energética del Caribe constituye un factor de riesgo para todo el sistema eléctrico nacional, al concentrar cerca del 25 % de la demanda del país y enfrentar brechas estructurales que afectan a más de un millón de usuarios”.

De igual manera, hizo un llamado de atención para la estabilización transitoria del sistema. “Esto resulta clave para operadores como Afinia y Air-e, que en conjunto atienden cerca del 20 % de la demanda nacional y enfrentan presiones financieras asociadas a dificultades de recaudo, con efectos sobre la sostenibilidad de la cadena eléctrica”.

También, puso de presente que: “este es un paso importante para avanzar en la modernización de redes y en una transición renovable que refuerce la seguridad energética, con enfoque territorial y la protección del usuario final. Hace tiempo venimos hablando sobre la necesidad de decisiones estratégicas para que el Caribe no se apague y Colombia tampoco”.