Una grave denuncia de abuso durante un vuelo de la aerolínea Avianca se conoció esta semana a través de redes sociales. Según el reporte, un hombre habría besado a otra pasajera mientras estaba dormida.

El hecho habría ocurrido en el vuelo AV222 que el pasado miércoles 7 de enero cubrió la ruta Bogotá - Boston (Estados Unidos), con una duración de casi seis horas.

Durante el trayecto, una de las pasajeras que estaba dormida se despertó de repente al sentir que un hombre le estaba dando besos sin su consentimiento.

“Ivonne viajó anoche en Avianca a Boston, AV222, despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida”, indicó otra pasajera del vuelo en su cuenta de X.

Esta misma usuaria publicó un breve video de la discusión que se habría desatado por el caso de abuso. La mujer grabó de espaldas al presunto acosador, a quien le estaban reclamando dentro del avión por haber besado a una pasajera.

Asimismo, denunció que la víctima, identificada como Ivonne, no recibió apoyo por parte de la tripulación: “Cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. Avianca no tiene protocolos de VBG”, aseveró.

También publicó una captura de pantalla del chat de WhatsApp entre la afectada y personal de Avianca, calificando la respuesta de la aerolínea como “una lavada de manos".

“Queremos asegurarnos de que este tipo de situaciones no se repitan, por lo que iniciaremos una revisión interna sobre su reporte y el manejo del protocolo ante este tipo de situaciones”, habría respondido la empresa.

A lo que la víctima replicó: “Ojalá jamás se repitan. Porque no soy la única mujer que tiene que pasar por esto sin que hagan nada”.