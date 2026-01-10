Las autoridades capturaron a cuatro personas señaladas por su presunta participación en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como en la producción y distribución de material sexual explícito, informó este sábado la Fiscalía General.

Según el ente acusador, la investigación, desarrollada en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió identificar a los presuntos responsables en Bogotá, Medellín e Ibagué.

En la capital fue capturada una mujer señalada de transmitir, mediante una aplicación virtual, los abusos sexuales a los que presuntamente eran sometidas sus dos hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por un contacto residente en Estados Unidos.

También en Bogotá fue detenida una niñera acusada de abusar de dos menores de 2 y 8 años, grabar los hechos y compartir los videos.

En Medellín, las autoridades identificaron a una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, a quien obligaba a sostener relaciones con adultos y a grabarlas a cambio de dinero.

El cuarto capturado fue ubicado en Ibagué. Se trata de Albeiro Martínez Quevedo, quien, según la Fiscalía, obtenía, almacenaba y distribuía material sexual explícito de menores a través de sistemas de mensajería.

Durante las capturas fueron incautados equipos electrónicos que supuestamente contenían fotografías y videos relacionados con los hechos investigados.

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.

Según la Fiscalía, a los cuatro procesados les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.