Este viernes se registró un ataque armado en Buenaventura, Valle del Cauca, que dejó cuatro personas heridas, entre ellas una niña de tres años.

El hecho ocurrió en el barrio Nayita, en el Distrito Especial del municipio.

De acuerdo a información preliminar, el ataque se registró cuando un hombre se dirigía a su vivienda y fue interceptado por presuntos sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones.

Pudo establecerse que la víctima, en un intento por salvar su vida, corrió e ingresó a una vivienda que tenía las puertas abiertas; hasta allí uno de los atacantes lo siguió e ingresó al inmueble, y disparando nuevamente y dejando como saldo las cuatro personas heridas.

El coronel Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, señaló que el ataque estaría relacionado con un “ajuste de cuentas”.

Señalo que se trataría de disputas entre estructuras delincuenciales que delinquen en la ciudad.