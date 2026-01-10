A 57 años y dos meses de prisión fue condenado por un juez penal de conocimiento Wilson Alexander Prado Cabezas tras ser hallado culpable del secuestro y abuso sexual de, por lo menos, nueve mujeres en Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

Lea: Envían a prisión al hombre que intentó asesinar a su esposa con más de 50 puñaladas

De acuerdo con las pruebas aportadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, Prado Cabezas contactaba a las víctimas por plataformas virtuales, en medio de engaños las llevaba a sectores despoblados en diferentes municipios de Valle del Cauca, las retenía, arrebataba las pertenencias y sometía sexualmente.

El ente acusador detalló que el hombre fijaba encuentros con las mujeres o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta. Cuando llegaba a recogerlas las trasladaba en medio de engaños a lugares alejados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y abusaba sexualmente.

Lea: Auxilio funerario de Colpensiones 2026: conozca cómo quedaron los valores y cómo solicitarlo

Según la investigación, liderada por un fiscal especializado de la Seccional Cali, las víctimas tenían entre 20 y 40 años, algunas de ellas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

“En los casos que se le atribuyen el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN a las víctimas, los cuales arrojaron un 99.99 % de coincidencia con el perfil genético de Prado Cabezas”, indicó el ente.

Lea: Cayó alias Polo, jefe criminal de las disidencias de Iván Mordisco en el Amazonas

La condena conocida en primera instancia lo declara responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Adicionalmente, le impone multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

Wilson Alexander Prado Cabezas fue capturado en diciembre de 2022 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el barrio Laureano Gómez de Cali.