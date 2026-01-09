La justicia envió a prisión al hombre que atacó a su esposa con un arma cortopunzante en más de 50 ocasiones, durante un intento de feminicidio ocurrido el pasado 1 de enero en la localidad de Engativá, en Bogotá. El procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la agresión se produjo dentro del apartamento donde residía la pareja, cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión. El hombre la atacó de manera reiterada, causándole heridas de extrema gravedad en el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades

Tras cometer el ataque, el agresor huyó del lugar. La mujer fue auxiliada por familiares y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de su condición.

Aceptó los cargos y fue privado de la libertad

Tras entregarse voluntariamente el 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales, luego de que la Policía Nacional hiciera efectiva la orden de captura que existía en su contra.

Le puede interesar: Identifican cuerpo de joven hallado en Villa Bertha, Malambo

El caso fue asumido por un fiscal de la Seccional Bogotá, quien le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada.

Durante las audiencias concentradas, el procesado aceptó su responsabilidad penal, decisión que llevó al juez de control de garantías a ordenar su reclusión en un centro carcelario

Vea aquí: Asesinan al ‘Chawala’ en Barranquilla: sicarios en motocicleta lo atacaron frente a su vivienda

La medida se sustenta en la gravedad del ataque y en los elementos materiales probatorios recaudados durante la investigación.

De acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, el expediente judicial indica que la víctima habría sido sometida a un ciclo sostenido de violencia física y psicológica antes del intento de feminicidio. Estos antecedentes fueron claves para sustentar la imputación agravada y continúan siendo analizados dentro del proceso penal.