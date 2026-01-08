Un grave y aberrante caso de tentativa de feminicidio se registró el pasado 1 de enero en la capital del país, cuando un hombre de 43 años atacó a su esposa dentro de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Engativá, en presencia de sus dos hijos menores, hechos que hoy son investigados por las autoridades judiciales.

Los hechos ocurrieron hacia las 5:38 de la tarde en el barrio Villas de Granada, donde las cámaras de seguridad captaron la agresión cometida por César Camilo Aldana Vargas, instructor de judo, contra su pareja, Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años.

De acuerdo con información dada a conocer por medios locales de comunicación, como ‘Citytv’ y ‘El Tiempo’, el hombre habría iniciado el ataque con golpes y luego habría utilizado un arma blanca, causándole múltiples heridas de gravedad a su compañera sentimental. El episodio se prolongó por más de ocho minutos y ocurrió dentro del apartamento familiar.

Los hijos presenciaron la agresión

Durante la agresión estaban presentes los dos hijos de la pareja, ambos menores de edad. De acuerdo con el testimonio entregado por la hermana de la víctima a ‘Citytv’, el niño mayor intentó intervenir para proteger a su madre, sin lograr detener el ataque.

La familiar, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, aseguró que los hechos habrían sido premeditados y señaló que en la escena se encontraron varios elementos utilizados durante el ataque.

La mujer además describió al presunto agresor como una persona celosa y con comportamientos agresivos, que se habrían intensificado en los días previos. También relató episodios que, según la familia, evidenciaban un riesgo creciente antes del ataque de Año Nuevo.

Estos antecedentes son ahora materia de análisis dentro del proceso penal por tentativa de feminicidio en Bogotá, en el que se evalúan tanto los hechos como el contexto previo de violencia intrafamiliar.

El agresor también habría robado a la víctima

Además de la agresión física, las autoridades investigan un posible despojo económico posterior. Según indagaciones citadas por ‘El Tiempo’, el hombre habría retirado grandes sumas de dinero de cuentas de la víctima y sustraído objetos personales, hechos que también hacen parte del expediente judicial.

Se entregó 6 días después de cometer el ataque

La captura de Aldana Vargas se produjo este miércoles 7 de enero, cuando se presentó voluntariamente cerca de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá. La Policía hizo efectiva una orden de captura vigente desde el 5 de enero.

El proceso es liderado por el fiscal 283 de la URI de Engativá y está bajo control del Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías.

El hombre enfrentará cargos por tentativa de feminicidio en concurso con violencia intrafamiliar agravada, debido al uso de armas y a que los hechos ocurrieron en presencia de menores.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

Sandra Milena Castro Quiñónez permanece internada en una unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado. Según información divulgada por ‘El Tiempo’, sufrió lesiones de alta gravedad y continúa bajo estricta vigilancia médica.