El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció este miércoles 7 de enero que dos periodistas, uno colombiano y uno mexicano, habían sido retenidos en la frontera entre Colombia y Venezuela por las autoridades del país vecino.

Los comunicadores fueron liberados, pero denunciaron que durante la retención fueron víctimas de tortura psicológica, además de amenazas y revisiones ilegales de sus materiales de trabajo.

La entidad detalló que la retención se registró cuando los dos periodistas y sus compañeros de trabajo intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela ubicada entre Norte de Santander y Táchira.

Los periodistas fueron identificados como Jeff Martínez, colombiano, y Julián Mazoy, mexicano.

“Intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por Tienditas, poco después del mediodía. Desde entonces no se ha tenido noticias de ellos. Jeff reporta para Testigo Directo y Julian para SDP y Radio Fórmula Sonora”, se lee en el primer informe del SNTP.

Más tarde, la entidad informó sobre la liberación: “Después de 10 horas detenidos, fueron liberados y deportados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, corresponsales extranjeros que intentaron ingresar a Venezuela por la frontera con Cúcuta, poco después del mediodía de este 7 de enero. Fueron sometidos a lo que calificaron como “tortura psicológica”, recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos".

Mazoy contó en un video lo sucedido, sin dar muchos detalles, solo informando que estaba bien. Dijo en una entrevista que fueron “retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas” durante 17 horas.

La historia completa en otro momento. Por ahora: estoy bien.

En la entrevista a Radio Fórmula detalló que fue vetado para entrar a Venezuela por diez años.